شقيقة المغربي أحمد أبوطالب عمدة روتردام وراء القضبان

العلم: الرباط

وجد أحمد بوطالب، عمدة روتردام المغربي الأصل نفسه في حرج وقد جرى اعتقال شقيقته بتهمة اختلاس أموال عمومية وصرفها في أمور شخصية.

وتواجه المغربية لطيفة أبوطالب، شقيقة رئيس بلدية روتردام الهولندية، أحمد أبوطالب عقوبة تصل إلى ستة أشهر من الحبس وذلك بسبب تهمة الاختلاس. فهي تعتبر أقل عقوبة طالبت بها العدالة الهولندية.

ووفقا لوسائل الإعلام الهولندية، فيشتبه في لطيفة أبوطالب اختلاس 63000 يورو لجمعية ثقافية. هذه الاختلاسات تمت في الفترة ما بين 2012 و 2013، عندما كانت تبلغ آنذاك من العمر 43 سنة وكانت أمينة صندوق الجمعية.

كما حكم على المتهمة بإرجاع 63 ألف أورو التي اتهمت باختلاسها على أنها ستمنع من أداء أي مهمة وظيفية لمدة ثلاثة أشهر.

وحسب مصادر إعلامية هولندية فإن شقيقة العمدة بوطالب اختلست المبلغ المتابعة على خلفيته من مؤسسة تعنى بتنظيم مهرجانات في الأراضي المنخفضة.

ونقل عن المصادر الإعلامية أن لطيفة بوطالب استعملت المبلغ المختلس في التبضع والذهاب إلى محلات التجميل والحلاقة.