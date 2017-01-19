نفت شركة نرويجية للنقل البحري اليوم الخميس أن ناقلة تديرها انتهكت حكما لمحكمة أوروبية بعد أن اتهمتها جبهة البوليساريو بنقل شحنة من الزيت بشكل غير قانوني عبر منطقة الصحراء.

ودعت الجبهة الاتحاد الأوروبي والسلطات الفرنسية إلى مصادرة الشحنة المتجهة إلى فرنسا على متن الناقلة “كي باي” التي ترفع علم جبل طارق لأنها توقفت في ميناء العيون يوم الخامس من يناير.

وادعت بوليساريو ان توقف الناقلة في العيون جعل شحنتها غير قانونية لأنها انتهكت حكما أصدرته محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي بأن اتفاقين تجاريين بين الاتحاد والمغرب لا يشملان الصحراء.

وقالت شركة “سي تانك تشارترنج” التي مقرها النرويج وتدير الناقلة إنها تصرفت في نطاق الإرشادات التي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتصريف المسؤول للأعمال.

وأضافت قائلة في بيان “نعتبر الأنشطة التي اتخذت قانونية بموجب القانون الدولي”، مضيفة أن “حكم محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي ينطبق على تفسير النطاق الإقليمي لمعاهدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. القرار لم يتخذ موقفا من الإطار التنظيمي للتجارة في مختلف أشكالها.”

وامتنعت وزارة الخارجية المغربية عن التعقيب ولم يصدر رد من المفوضية الأوروبية في بروكسل. ولم يصدر تعقيب فوري من وزارة الخارجية الفرنسية.

ووفقا لبيانات رويترز لتتبع السفن فإن الناقلة تحمل شحنة من زيت السمك ومتجهة إلى ميناء فيكامب الفرنسي حيث من المنتظر أن تصل غدا الجمعة.