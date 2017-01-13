شركة صينية مغربية ترفع من سقف المنافسة في مجال الهواتف الذكية الرخيصة بالمغرب

العلم: شعيب. ل

أعلنت شركة صينية – مغربية، تسمى « زاتِك »، أنه في إطار خطتها لتعميم الهواتف الذكية وجعل المغرب منصة إقليمية للوصول إلى الأسواق الأفريقية الصاعدة، أنها أطلقت في السوق المغربية، هاتفا ذكيا يتوفر على بطاقتي « سيم « ، بسعر 499 درهم، وذلك بالاستناد إلى شبكة من المحلات التجارية الكبرى وشبكات توزيع الهواتف .

وتُقدر مبيعات الهواتف الذكية حاليا بالمغرب، بأكثر من ثلاثة ملايين وحدة، حسب عدة تقديرات متقاطعة صادرة عن عدة مكاتب دراسات في قطاع الاتصالات ، وهو ما يعني 200 ألف هاتف ذكي في الشهر. في حين، تشير الأرقام الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، أن نسبة توغل الهواتف النقالة قد تجاوزت 128 بالمائة أي أن هناك أكثر من 43 مليون رقم هاتف نَشِط موزعة على شركات الاتصال الثلاثة العاملة بالمغرب.

وحسب الشركة ، فالعرض المتمثل في هاتف ZPLAY 1 بسعر 499 درهم ليس إلا مدخلا لمجموعة هواتف تضم عروضا تتراوح بين المتوسطة والرفيعة، سيتم اطلاقها ابتداء من الفصل الثاني من 2017.

وتقول الشركة، أن رهان السعر في متناول الجميع، تأتى بعد اللجوء إلى معامل الإنتاج الصينية حتى تستفيد من خدمة صناعية مطابقة للمعايير الأوروبية وذات جود تضاهي العلامات الآسيوية والأمريكية الكبرى، حيث يتم الصنع في نفس المصانع التي تنتج وتصنع الهواتف الذكية لفائدة عدة علامات دولية كبرى.

فالعرض، وفق الشركة، لا ينحصر في الهواتف الذكية، بل يتعداه إلى مجموعة من الألواح الرقمية والحواسيب وأكسسوارات الهاتف. وهي مجموعة تضم منتجات متنوعة تعتمد في توزيعها على شبكة خدمات بعد البيع متمركزة في كبريات المدن المغربية.