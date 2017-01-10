من المنتظر أن ترفع شركة الخطوط الجوية الفرنسية عبر فرعها ترانسافيا من عدد رحلاتها في اتجاه المغرب، خاصة نحو العاصمة الرباط، أكادير ومراكش، ابتداء من شهر مارس المقبل وذلك حسب ما نقلته صحيفة لإيكونيميست.

وأفاد ذات المصدر، أن أنه ابتداء من شهر مارس المقبل ستبرمج شركة الطيران الفرنسية 3 رحلات أسبوعية في اتجاه المدينة الحمراء، ومع حلول شهر ابريل ستشرع في برمجة 4 رحلات أسبوعية نحو العاصمة الرباط، ثم 3 رحلات اسبوعية نحو مدينة أكادير خلال شهري يوليوز وغشت.

هذا وأوضحت الشركة الفرنسية، أن قرار الرفع من عدد رحلاتها جاء نتيجة التراجع الذي عرفته عائدات الشركة، مشيرة إلى أن جميع الرحلات ستنطلق من مطار شارل دو غول.