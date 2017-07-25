شركات صغرى ومتوسطة بالآلاف تغلق أبوابها بالمغرب في بداية 2017

الرباط: العلم

كشفت إحصائيات اقتصادية حديثة، أن عدد الشركات التي طالتها التصفية القضائية بالمحاكم التجارية المغربية ارتفع بنسبة 20 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، حيث بلغ عدد المقاولات التي أغلقت أبوابها خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الحالية 3909، نصفها بين الرباط والدار البيضاء.

وأغلبية الشركات التي طالتها التصفية حسب الإحصائيات، هي من النوع الصغير والمتوسط، والتي لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين درهم، وعملت في السوق أقل من 5 سنوات، وينشط جزء كبير منها في قطاع البناء و الأشغال العمومية والتجارة والعقار، وتعتمد بشكل كبير على الصفقات العمومية. حيث يواجه مسيرو هذه الشركات عدة مشاكل، أهمها تأخير صرف المستحقات والديون المتعلقة بالصفقات العمومية التابعة للدولة، التي تصل حتى 557 يوما من التأخير في القطاع العقاري، إضافة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتأخر تشكيل الحكومة.

وارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال النصف الأول من 2017 بنسبة 57 في المائة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء فأغلقت 1276 شركة أبوابها ، وبنسبة 25 في المائة بالرباط بإغلاق 613، ثم 395 في مراكش، فطنجة 389 شركة.