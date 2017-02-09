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شباب من اجل الخير تساعد عائلات فقيرة بدوار الكروطة بتنسيق مع مندوبية الصحة بالعرائش

شباب من اجل الخير تساعد عائلات فقيرة بدوار الكروطة بتنسيق مع مندوبية الصحة بالعرائش

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