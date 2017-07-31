الرئيسية > أنشطة ملكية > شاهد ولي العهد بالبدلة العسكرية والملك بالجلباب في حفل أداء القسم

شاهد ولي العهد بالبدلة العسكرية والملك بالجلباب في حفل أداء القسم

  • 31 يوليو 2017

شاهد ولي العهد بالبدلة العسكرية والملك بالجلباب في حفل أداء القسم

مقاطع ذات صلة

شارك برأيك

إلغاء الرد

الأكثر مشاهدة

جريدة العلم

تصنيفات

أخبار

الجريدة الورقية

مواقع صديقة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العلم © 2016
Développé par NOOV Sarl