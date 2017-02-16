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شاهد ما قاله نجم المنتخب الغاني والكرة الافريقية عبيدي بيليه عن زيارة الملك محمد السادس

شاهد ما قاله نجم المنتخب الغاني والكرة الافريقية عبيدي بيليه عن زيارة الملك محمد السادس

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