شاهد لحظة انفجار مفاعل نووي شمالي فرنسا

العلم الإلكترونية – روسيا اليوم

نشرت شبكة “روسيا اليوم ” الإخبارية، فيديو للحظة انفجار أحد مفاعلى محطة فلامانفيل النووية فى فرنسا، وأعلنت شركة “Electricite de France” عن تعليق عمل أحد مفاعلى محطة فلامانفيل النووية شمالى فرنسا بعد وقوع انفجار.

وأوضحت الشركة في توضيح للحادث، الذي بقي غامضًا لساعات بعد وقوع الانفجار في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلى، الخميس 9 فبراير، أن الحادث وقع في “منطقة غير نووية”، وأنه تمت السيطرة على الحريق، فيما تحدثت مصادر محلية عن إصابة 5 أشخاص باختناق جراء الحريق.

وكما ذكرت الشركة فإن قدرة المفاعل الذى تم تعليق عمله تبلغ 1.3 ميجاواط.

وقال متحدث باسم السلطات المحلية في دائرة مانش، حيث تقع المحطة، إن الانفجار وقع فى مكان بناء المفاعل الثالث للمحطة بسبب عطل فنى، مؤكدا أن إيقاف عمل المفاعل رقم 1 فى المحطة جاء فى إطار إجراءات احترازية.