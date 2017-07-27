الرئيسية > الحياة و الصحة > شاهد كيف رد وزير الصحة على مهاجر مغربي يشكو سوء المعاملة التي تلقاها في مستشفى

شاهد كيف رد وزير الصحة على مهاجر مغربي يشكو سوء المعاملة التي تلقاها في مستشفى

  • 27 يوليو 2017

شاهد كيف رد وزير الصحة على مهاجر مغربي يشكو سوء المعاملة التي تلقاها في مستشفى

مقاطع ذات صلة

شارك برأيك

إلغاء الرد

الأكثر مشاهدة

جريدة العلم

تصنيفات

أخبار

الجريدة الورقية

مواقع صديقة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العلم © 2016
Développé par NOOV Sarl