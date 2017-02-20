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شاهد عمدة نيويورك يعلن تضامنه مع المسلمين ضد قرارات ترامب
شاهد عمدة نيويورك يعلن تضامنه مع المسلمين ضد قرارات ترامب
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20 فبراير 2017
شاهد عمدة نيويورك يعلن تضامنه مع المسلمين ضد قرارات ترامب
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عمدة نيويورك يعلن تضامنه مع المسلمين ضد قرارات ترامب
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