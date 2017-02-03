الرئيسية > قضايا وحوادث > شاب يقع ضحية أكوام بقايا الفوسفاط

شاب يقع ضحية أكوام بقايا الفوسفاط

شاب يقع ضحية أكوام بقايا الفوسفاط

شاب يقع ضحية أكوام بقايا الفوسفاط 

• خريبكة: جبير مجاهد

اهتزت جماعة أولاد عزوز بإقليم خريبكة على وقع حادث مأساوي تمثل في انهيار أكوام من الفوسفاط على ثلاثة شبان من أبناء المنطقة، ممما نتج عنه مصرع أحدهم، بعدما كانوا يقومون بجمع بعض المستحثات بإحدى جبال الفوسفاط التي تركها المجمع الشريف للفوسفاط بعد استغلاله لتلك الأراضي لسنوات خلت.

وكان الضحية قد أصيب باختناق إلى أن وافته المنية.

وفور علمها بالحادث هرعت إلى عين المكان مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية، حيث فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الاقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

العلم
العلم

مقالات ذات صلة

شارك برأيك

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا

جريدة العلم

تصنيفات

أخبار

الجريدة الورقية

مواقع صديقة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العلم © 2016
Développé par NOOV Sarl