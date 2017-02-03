شاب يقع ضحية أكوام بقايا الفوسفاط

• خريبكة: جبير مجاهد

اهتزت جماعة أولاد عزوز بإقليم خريبكة على وقع حادث مأساوي تمثل في انهيار أكوام من الفوسفاط على ثلاثة شبان من أبناء المنطقة، ممما نتج عنه مصرع أحدهم، بعدما كانوا يقومون بجمع بعض المستحثات بإحدى جبال الفوسفاط التي تركها المجمع الشريف للفوسفاط بعد استغلاله لتلك الأراضي لسنوات خلت.

وكان الضحية قد أصيب باختناق إلى أن وافته المنية.

وفور علمها بالحادث هرعت إلى عين المكان مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية، حيث فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الاقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات.