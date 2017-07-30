سيليا: الريف جزء لا يتجزأ من الوطن..وانتظر فرحة الإفراج عن رفاقي

العلم الإلكترونية

بدت سيليا الزياني، فنانة الحراك، سعيدة لمعانقتها الحرية، ليلة السبت، بمقتضى عفو ملكي.

وأكدت سليمة الزياني أن الحراك لم يكن يوما يرغب في التفرقة، وأن مطالبه ذات طابع سلمي اجتماعي، مشددة على أن الريف جزء لايتجزأ من الوطن.

وأوضحت سيليا، في تصريح لها بعد مغادرتها سجن عكاشة بعفو ملكي، أنها سعيدة جدا بمعانقتها الحرية، وأنها تنتظر الإفراج عن باقي المعتقلين على خلفية حراك الريف.

وأضافت المتحدثة من أمام بيت شميسة الرياحة، رئيسة المكتب الجهوي بالدار البيضاء، التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحراك ذو طابع اجتماعي واقتصادي وثقافي، ومطالبه عادلة كباقي المواطنين المغاربة.

ووجهت أيقونة حراك الريف شكرها لجميع المغاربة الذين ساندوها وباقي المعتقلين، وقضية الريف، مضيفة أنها تنتظر سماع أخبار مفرحة عن الإفراج عن باقي معتقلي حراك الريف.