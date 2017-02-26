سيدي يحيى الغرب.. عشرات الأسر بلا مأوى بعد هدم منازلهم

• العلم الالكترونية: وليد الميموني

باتت عشرات الأسر بدوار لحلالبة الشمالية ضواحي سيدي يحيى الغرب معرضة للمبيت في العراء بعد أن شرعت السلطات المحلية لعامر السفلية صباح يوم الأربعاء 22/2/2017 في إفراغ منازلهم بالقوة و هدمها بالمرة.

العملية عرفت مشاركة أزيد من 160 عنصر امني من القوات الأمنية والقوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية، جاءت من اجل تفادي أية اصطدامات أو مناوشات يمكن أن تقع بين رجال السلطة والساكنة معززة بآليات ثقيلة وفرق التدخل السريع التابعة لجهاز الدرك الملكي .

وجاءت هذه العملية بناء على تنفيذ حكم قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية لصالح الجماعة السلالية الرحاونة , اذ ان الارض موضع النزاع هي في حوزة الجماعة السلالية الرحاونة . ليبقى السؤال من المسؤول على تفويت أراضي الجماعة السلالية لهؤلاء الضحايا الذي وقعوا في فخ النصب والاحتيال ، وأمام أعين مسؤولي الإدارة الترابية ؟ ومن رخص لهم بالبناء ؟ ومكنوهم من الاستفادة من الكهرباء ؟

وفي تصريح لـ ”لعلم” أكد مجموعة من المشمولين بالهدم تغاضت السلطات المحلية منذ الانتخابات الجماعية الماضية عن المخالفات المرتكبة، وازداد هذا التغاضي قبل الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الماضي. ومتسائلين عن السر في السماح لشبكات من السماسرة في استغلال جهل الفقراء والنصب عليهم، واستدراجهم لاحتلال اراضي الجموع .

حادث يتطلب فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة في موضوع تعرض خمسين عائلة للنصب والاحتيال.