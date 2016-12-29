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منطقة سيدي مومن.. نموذج حي لاستمرار اختلال التنمية المجالية وتزايد الفوارق بالدار البيضاء

منطقة سيدي مومن.. نموذج حي لاستمرار اختلال التنمية المجالية وتزايد الفوارق بالدار البيضاء

• شعيب لفريخ

مازالت  مقاطعة سيدي مومن ، التي تعد من أكبر المقاطعات ذات الكثافة السكانية ، بالدارالبيضاء ، يوجد  بها مشكل السكن  العشوائي غير اللائق ، الذي هو من أكبر المشاكل  مقارنة بمناطق أخرى بالعاصمة الاقتصادية ، فالمقاطعة  تحمل إسم  حي سيدي مومن القديم ، الذي هو أقدم حي بالمنطقة ، يتميز بكونه حي شبه صفيحي في أصله ، لأن هناك  ملاكون  يملكون العديد من البقع الأرضية المسجلة والمحفظة ، وهنالك من يملك على الشياع ضمن أراضي السكن الصفيحي ، وهناك من يحتل الملك العمومي ، وهناك المكترون ، فمشكل الملكية على الشياع  يظل من أكبر المشاكل ، المطروحة ، في الوقت الذي لم يتم فيه بدل المجهودات اللازمة من  طرف الجهات المعنية من أجل  حل المشكل .

أما  دور الصفيح  ، فباستثناء  المجهودات المبدولة  سابقا ، لإعادة إسكان  قاطني دور الصفيح  ، مثل دواوير السكويلة ؛ طوما ؛ زرابا ..إلخ ، ، فمازال الأمر يتطلب  مجهودات كبيرة ، لأنه مازالت هناك العديد من الدواوير لم تستفد بعد من عملية إعادة الإسكان ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، دوار الرحامنة الذي يعتبر من أقدم الدواوير بمنطقة سيدي مومن ، دوار اعريب ، دوار بيجو ، دوار دراعو…إلخ ، فالناس مازالو ينتظرون ، كما أن انتشار آفة الرشوة جعلت العديد من سكان الأحياء الصفيحية  الضعفاء والمعدمون على الهامش  .

كما أنه يوجد  نقص كبير على مستوى البنية التحتية  الطرقية ، فحي سيدي مومن القديم الذي هو من أكبر الأحياء بالمقاطعة ، لازالت جل الأزقة  به عبارة عن  طرق  من تراب غير معبدة يصعب ولوجها خلال فصل الشتاء ، كما أنه هناك مشاكل كبيرة ناجمة عن غياب ربط الدوواوير بشبكة قنوات الصرف الصحي ، ماعدا بعض المجهودات التي قام بها السكان  أنفسهم ، وهو ما يجعل الروائح الكريهة ، منتشرة بقوة، ونظرا لتشعب أزقة وشوارع سيدي مومن ، وشساعة المنطقة التي تبلغ مساحتها 47 كلم مربع ، فمازال قطاع النظافة يشكل مشكلا حقيقيا..

فالمقاطعات المحيطة بسيدي مومن ، تتوفر  جميعها على مستشفيات  متعدد الاختصاصات ، في حين أن سكان جماعة سيدي مومن يضطرون إلى اللجوء إلى المستشفيات البعيدة عن المقاطعة ، علما بأن مقاطعة سيدي مومن تظل في حاجة إلى  ثلاث  مستشفيات متعددة الاختصاصات ، إذا تم اعتماد مقياس الكثافة السكانية .

أما على مستوى التشغيل ، فمقاطعة سيدي مومن بحكم كثافتها السكانية ، توجد بها نسبة مرتفعة من البطالة  والجريمة ، في غياب وجود أية منطقة صناعية لامتصاص تلك النسبة المرتفعة من البطالة ، مع العلم بأن الجماعات المجاورة تتوفر على منطقة صناعية ، مثل  بنمسيك سيدي عثمان ، عين السبع الحي المحمدي والبرنوصي .

وبخصوص قطاع التعليم والتعليم العالي ، فهناك خصاص ملحوظ  تعاني منه جماعة سيدي مومن ، فعلى سبيل المثال تتوفر بنمسيك وسيدي عثمان على كلية ، وعين الشق الحي الحسني يتوفران على بنيات جامعية ، ونفس الشيء ينطبق على عين السبع الحي المحمدي ، وبالنسبة للبرنوصي ، بحكم أنه قريب من المحمدية ، فطلبته يستفيدون من البنيات الجامعية بمدينة المحمدية .

وعلى مستوى المرافق الاجتماعية والرياضة ، فهناك ملعب واحد فقط بحي طوما ، أما القاعات المغطاة التي تم انجازها في السنوات الأخيرة فهي غير كافية . ولا تتوفر  مقاطعة سيدي مومن ، ولو على دار شباب واحدة ولا على مساحات خضراء كافية وروض الأطفال فالسكان الذين يبلغ عددهم 454 ألف نسمة ، لا يتوفرون على مسرح أو سينيما أو معهد موسيقي أو مسبح أو مركب ثقافي ..

وعلى مستوى النقل ، مازالت بعض الاحياء مثل السلام 1 والسلام 2 والبركة والنعيم يعاني قاطنوها من  مشكل النقل العويص ، فجميع العاملين والمستخدمين ينتقلون  إلى المناطق الصناعية المجاورة  بصعوبة كبيرة ، وذلك على الرغم من وجود محطة الطرامواي بتراب مقاطعة سيدي مومن.

فسكان  منطقة سيدي مومن  ، في حقيقة الأمر ، يعانون من ظروف عيش سيئة وصعبة  على جميع المستويات رغم وجودها  ضمن المدار الحضري .

ويذكر ، أن مقاطعة سيدي مومن ، يقطن بها  أكثر من حوالي 454 ألف نسمة حسب الإحصاء الأخير لسنة 2015 ، و تحتل المرتبة الثانية بعد مقاطعة الحي الحسني  من حيث عدد السكان ، تعيش على وقع التخلف مقارنة بمناطق أخرى  بالدارالبيضاء .

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