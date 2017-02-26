سيدي بنور.. ارتجالية تطبع اشغال انجاز طرق ومسالك

• العلم الالكترونية: محمد قربان

كثيـرة هي الأشغال التي يطبعها الارتجال و سوء الانجاز ، ونذكر منها الطريق المارة بجوار المركز الصحي بجماعة العونات ، و تعود برمجتها إلى المجلس السابق، والتي تم انجازها من قبل مؤسسة العمران مع الحزام الرابط بين طريق سطات وسبت أولاد بوساكن مرورا بتجزئة المستقبل و دوار الشيخ ، بكلفة تقدر ب 361 مليون درهـم ، إلى انه تم رفع شكاية موقعة من طرف السكان آنذاك يشتكون من حالتها المتردية إلى جميع الجهات المسؤولة ، ولدر الرماد في الأعين ، قامت الشركة بترميم الطريق ، لكن بعد مرور بضعة شهورا ، بدأت تتدهـور من جديد ، وعليه فان المجلس الحالي لم يوافق على التسليم المؤقت لهذه الأشغال ، نظــرا للحالة الكارثية لهـذه الطريـق ، حيث لم يحترم دفتر التحملات الخاصة بالصفقة ، غير انه حسب بعض المعطيات تم الاتفاق على إعادة إصلاح الحزام المذكور ، بالإضافة إلى الأشغال الجارية بتجزئة المستقبل .

نفس الامر يطرح بالنسبة للمسلك الطرقي الرابط ما بين مركز العونات ، و دوار المؤذنين عبر مقبرة رجال العونات الذي تم انجازه بصفقة تقدر 52 مليون سنتيم.

وبالنسبة لملاحظات اللجنة التقنية لتتبع أشغال المسلك موضوع الصفقة ، لم يف صاحب المقاولة بما اتفق عليه مع اللجنة التقنية في تقنيات انجاز المسلك وإصلاح الأخطاء التي ضبطتها اللجنة ، وبما انه لم يف بوعوده طبقا لدفتر التحملات ، وإتباعا للجنة التقنية ، اضطر المجلس الجماعي إلى إيقاف الأشغال مع المطالبة بتوفير التحليلات المختبر الخاصة بنوع الإصلاح ، وكذلك الخاصة بالمواد المستعملة في انجاز المسلك الطرقي المذكور ، بالإضافة إلى الإصلاحات الضرورية التي نادى بها المجتمع المدني.