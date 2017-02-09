سيدي بنور.. غياب المنطقة الصناعية يحكم على المنطقة بالركود الاقتصادي و الاجتماعي

• العلم الالكترونية: سجيد عبد الواحد

منذ مدة طويلة، و سكان مدينة سيدي بنور يتطلعون إلى إحداث المنطقة الصناعية لفتح باب الاستثمار و إنعاش الحركة الاقتصادية و امتصاص أعداد البطالة و المعطلين ، و في هذا الصدد وضع المجلس البلدي للمدينة هذه النقطة ضمن جدول أعماله عدة مرات بل أصدرا عدة مقررات لإحداث هذه المنطقة الصناعية ، لكن مبرراته في عدم تنفيذ هذه المقررات هو غياب الوعاء العقاري.

و إذا كان هذا المبرر يكتسي نوعا من الصحة فهناك عدة منشآت و بنايات معطلة منذ سنين كان يجب استغلالها في هذا الباب لتغطية النقص الحاصل في المشاريع التي يمكن أن تحرك عجلة الاقتصاد المحلي ، و نذكر من ذلك مقر معمل القطن الذي يقع على مساحة واسعة ، فمنذ سنة 2000 و هذه البناية معطلة تتآكل سنة بعد أخرى مع توقيف زراعة مادة القطن التي توقفت بسبب فشلها الذريع في مواجهة السوق العالمية ،فيما يخص الجودة و الأثمان لتبقى هذه المنشآة معطلة لأسباب لا يعرفها إلا أولياء الأمر .

و السؤال الذي يطرحه الرأي العام المحلي و الإقليمي و الجهوي في هذه النازلة هو أسباب السكوت المطلق عن تعطيل هذه المنشآة الاقتصادية التي تستحوذ على مساحة مهمة، و في موقع استراتيجي ، و لماذا لا يتخذها المسؤولون كبديل لإنشاء مشارع بديلة تساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية و الاجتماعية بالمنطقة ، مع العلم أن المجلس البلدي لمدينة سيدي بنور يمتلك حق الأسبقية في اقتناء العقارات الفائضة و الجامدة ، و خصوصا أنه قطع أشواطا مهمة في أشغال برنامج عمل الجماعة التي يتم الاشتغال عليه بشراكة مع المجتمع المدني ، و كان أخر ذلك يوم 31 يناير 2017 حيث تم عرض حصيلة أشغال الورشات التي شخصت بتدقيق وضعية مدينة سيدي بنور و ما تحتاج إليه في المستقبل من مشاريع في شتى المجالات موازاة مع نموها الدمغرافي و العمراني، ولاسيما ما يتعلق بالطفولة و الشباب في ميدان التشغيل الذي أصبح يؤرق الجميع .