سيدي إفني: تدشين وإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية بمناسبة عيد العرش

العلم الإلكترونية: متابعة

تم، يوم السبت المنصرم بإقليم سيدي إفني، تدشين وإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية بجماعات الإقليم بمناسبة تخليد الذكرى 18 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين.

وفي هذا الإطار، أشرف عامل إقليم سيدي إفني، السيد صالح دحا، بحضور عدد من المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية، على إعطاء الانطلاقة للشطر الأول من مشروع بناء المقر الجديد للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمدينة سيدي إفني بكلفة 5 ملايين و252 ألف و878 درهم.

كما أشرف على تدشين مشروع تهيئة ملحقة الجماعة الحضرية لسيدي إفني التي بلغت كلفة إنجازها 197 ألف و331 درهم، وتدشين مشروع تهيئة ساحة الحسن الثاني الذي رصد له مبلغ 333 ألف و348 درهم.

وبمركز جماعة إمي نفاست التابعة للإقليم، أشرف عامل الإقليم على تدشين مشروع بناء وتجهيز وحدة عصرية لإنتاج وتثمين منتوجات العسل وصلت كلفة إنجازها إلى مليونين و746 ألف و267 درهم.

وبدوار الركونت بجماعة مير اللفت، دشن عامل الإقليم مشروع تهئية الطريق الرابطة بين دوار الركونت والطريق الجهوي رقم 104 الذي رصد له مبلغ 240 ألف درهم.

وبدواوير أخرى بالجماعة ذاتها، دشن السيد دحا مشاريع للتزويد بالماء الصالح للشرب بواسطة الربط الفردي بكلفة 3 ملايين و100 ألف درهم.

وبجماعة تيوغزة، أعطى عامل الإقليم الانطلاقة لمشروع بناء الطريق الرابطة بين دوار تيغيت ودوار إيغيل عبر أوحلات بغلاف مالي قدره 5 ملايين و505 آلاف و460 درهم.

وبجماعة تنكرفا، أعطى عامل الإقليم الانطلاقة لمشروع بناء الطريق الرابطة بين دوار أسيف العروسي واد باكا عبر السماهرة واد ركيك بغلاف مالي قدره 8 ملايين و512 ألف و372 درهم، ومشروع توسعة الطريق الرابط بين مركز جماعة تنكرفا والطريق الإقليمية 1903 بمبلغ مليونين و878 ألف و945 درهم.

كما قام عامل الإقليم بزيارة لورش التأهيل الحضري لأحياء المحيط والمنطلق ووادوفقير بمدينة سيدي إفني والذي رصد له غلاف مالي قدره 33 مليون درهم، وورش تهيئة مركز جماعة اثنين أملو الذي رصد له مبلغ 879 ألف و957 درهم.