سيارة تدهس حشدا من الناس وتتسبب في مصرع خمسة أشخاص بـأوكرانيا

العلم الإلكترونية

لقى خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون بسبب دهس سيارة بمدينة خاركوف شمال شرق أوكرانيا، لحشد من الناس كانوا على جانب الطريق.

وأوضحت مصادر أمنية أوكرانية، أمس الأربعاء، أن سيارة صدمت الثلاثاء، حشدا من الناس كانوا ينتظرون عبور أحد شوارع مدينة خاركوف، قبل أن تنقلب على حافة الطريق.

وبعد أن استبعدت المصادر الأمنية فرضية “وقوع الحادث بخلفيات إرهابية “، أكدت أن وراء الحادث امرأة كانت تقود سيارة فوق ممر الرجلين،دون تقديم مزيد من التفاصيل.

واحتجزت الشرطة المرأة التي تسببت في الحادث، ومن المتوقع أن تعاقب مرتكبة الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.