شكلت السنة التي نودعها عام التحديات الخارجية بامتياز فقد كانت الدبلوماسية المغربية في أكثر من مناسبة أمام إمتحان عدة محن و نوازل بصمت حاضر ومستقبل العلاقات الدولية للمملكة التي طبعها الكثير من المد و الجزر.

مع الاسابيع الاولى للسنة بذلت الدبلوماسية المغربية الرسمية منها والموازية جهودا مضنية لتجاوز الازمة الدبلوماسية الخانقة مع السويد.

الأزمة السياسية التي تم احتواؤها بشكل سريع، بدأت عندما أشارت تقارير إعلامية إلى نية السويد الاعتراف بـ»الجمهورية الوهمية « ، وتمكين الكيان الوهمي من فتح سفارة باسمها في العاصمة استوكهولم، ممّا استدعى تنقل وفد مغربي إلى السويد لإيجاد حل للأزمة التي انتهت بعد ذلك بإعلان السويد رسميًا أنها لن تنضم إلى الدول القليلة التي تعترف بهذه «الجمهورية».

الرباط ردت لستوكهولم التحية باحسن منها وسمحت لشركةة إيكيا للاثاث بافتتاح فرع لها في الدار البيضاء بعد أشهر من التعقيدات الادارية .

مع بداية شهر مارس سيختار الامين العام للأمم المتحدة الذي ينهي بداية الاسبوع ولايته على رأس المنتظم الدولي سلوك التصعيد الميداني تجاه المغرب و يتجرأ على انجاز برنامج زيارة مستفزة لمخيمات تندوف .

بان كي مون سجل رسميا انحرافا جارفا لمهامه، وأقحم المنظمة الأممية في مواقف بعيدة عنها، مع ما يمثله ذلك من تهديد حقيقي بتقويض مسلسل تسوية نزاع الصحراء بكامله وإدخال المنطقة في آفاق قاتمة.

الامين العام للأمم المتحدة أمعن في استفزاز الرباط بعد تصريحات منحازة تنم عن محاباته وتساهله اتجاه دولة وهمية، على حساب الحياد والموضوعية.

ردة فعل الرباط المتشنجة لم تتأخر حيث عبرت المملكة عن رفض المغرب لزيارة بن كي مون، إلى منطقة بئر الحلو؛ لأنها «تندرج جغرافيا في المنطقة العازلة التي أتت تاريخيا في سبعينيات القرن الماضي، تحت مظلة تخفيف التوتر مع الجزائر، في زمن الحرب الباردة عالميا.

المغرب سجل ما أقدم علىه بان كي مون من تصرفات خطيرة؛ من خلال انحنائه أمام خرقة جبهة البوليساريو الانفصالية، وتلويحه بشارة النصر، بحضور قياديين من جبهة البوليساريو و نطقه بكلمة «إحتلال « في تصريح له طبلت به كثيرا مواقع إنفصالية .

الرباط استغربت استخدام الأمين العام عبارة «احتلال»، لوصف الوضع في الصحراء، واعتبرت تصريحاته «غير ملائمة سياسيا ومخالفة لقرارات مجلس الأمن… وإهانة للشعب والحكومة المغربيين»… وانزلاقا لفظيا ومحاباة غير مبررة وتخليا عن الحياد والموضوعية» في تعامل الأمين العام مع ملف النزاع.

مئات آلاف المغاربة سيخرجون في مسيرة شعبية حاشدة بشوارع الرباط للتنديد بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة

مسلسل الشد و الجذب بين مكتب بان كي مون و المغرب سيزداد تعقيدا و ستقرر المملكة منتصف شهر مارس إجراء «تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم الاممية « .

مجلس الأمن سيدخل على خط الازمة و سيناقش في اجتماع مغلق تصاعد الخلاف بين المنظمة الدولية والحكومة المغربية، بعد أصدار الرباط قرارا تقليص عدد العاملين في بعثة الأمم المتحدة , و سيرفض أعضاءه ال 15 تسليم شيك موقع على بياض لبان كي مون حيث سيكتفي المجلس بالتعبير عن قلقه و سيرفض ادانة الرباط بل سيحث على الاتصالات الثنائية مع الرباط بشكل منفرد لضمان «تطور (الموقف) بطريقة ايجابية».

بان كي مون سيصدم بموقف مجلس الامن و سيعبر صراحة عن خيبة أمله لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ موقف صلب بصدد خلاف المنظمة الدولية مع المغرب .

شهر مارس سيشهد إنعقاد أول جلسة في مسلسل محاكمة مدير جريدة العلم الزميل عيد الله البقالي على إثر شكاية لوزير الداخلية حصاد بسبب مقال حول الفساد الانتخابي واستعمال الأموال و تدخل رجال السلطة في انتخابات السادس شتنبر .

الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب ستدين محاكمة عبد الله البقالي، نقيب الصحفيين بالمغرب، ونائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، و سيجدد تضامنه الكامل مع «البقالي» فى قضيته العادلة، مؤكدًا أن المحاكمة تتعارض مع حرية الرأي والتعبير، وتعتبر تعدياً على الحريات العامة، وتعمل على تكميم الأفواه، وتتناقض مع توفير المناخ المناسب لممارسة هذه الحرية.

عدد كبير من المحامين والصحفيين سينتصبون أو يقفون في وقفات إحتجاجية متسلسلة للدعم و التنديد و سيل من بيانات و مواقف التضامن و الدعم ستتقاطر على النقابة التي يرأسها البقالي أو الجريدة التي يديرها من مختلف الهيئات الحقوقية و المهنية الوطنية و الدولية .

الجمعة الاولى من أكتوبر ستجري ثاني إنتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد و ستبوأ الصناديق مجددا حزب العدالة و التنمية صدارة المقاعد المحصل عليها من طرف الاحزاب المتنافسة .

جلالة الملك و إعمالا لنص و جوهر الدستور سيعين الاستاذ عبد الالاه بن كيران رئيسا للحكومة و سيكلفه بتشكيل أغلبيته المشاورات ستنطلق أسبوعا بعد يوم الاقتراع لتستمر على غيد العادة الى حدود الساعة .

المناورات السياسية و ارادات معلنة أحيانا و متسترة أحيانا أخرى ستتعمد ادخال المشاورات السياسية من أجل تشكيل الاغلبية البرلمانية الى غرفة الاحتضار في أكثر من مناسبة.

مجلس النواب المنتخب سيعيش فترة عطالة غير مسبوقة منذ انتخاب أعضائه الجدد و البلوكاج و العرقلة سيميزان مخاض الولادة القيصرية للحكومة الجديدة .

في انتظار انفراج البلوكاج الطويل سيهتز الرأي العام الوطني على حادث الوفاة التراجيدية للسماك محسن فكري بالحسيمة مطحونا وسط شاحنة للازبال .

هول الحادث سيخرج الحسيميين و المغاربة بمختلف المدن الى الشارع للاحتجاج على امتهان الكرامة الادمية للمغاربة البسطاء .

…العدل سيرضخ لضغط الشارع و سيفتح تحقيقا أمنيا و قضائيا في الحادث ما زال يسقط تباعا المتتبعين فيما الرأي العام الوطني يطالب بالزجر و الانصاف و الكرامة و العيش الكريم حتى لا تتكرر مأساة محسن فكري.

خريف السنة ستنفجر احداث المعبر الحدودي الكركرات و سيتقابل وجها لوجه على بعد عشرات الامتار أفراد الدرك المغربي و ميليشيات البوليساريو تفصل بينها فرق يقظة تابعة للمينورسو .

أزمة المينورسو ستشهد بداية الحل لكن تطورات معبر قندهار بالمنطقة العازلة ستتحول الى قتبلة سياسية و عسكرية موقوتة و قابلة للانفجار في أية لحظة.