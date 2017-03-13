سنة سجنا نافذة في حق أحد مشجعي الوداد البيضاوي

* العلم: الحسيمة – فكري ولد علي

قضية المباراة التي جمعت شباب الحسيمة بفريق الوداد البيضاوي، التي وقعت مؤخرا، وما نتج عنها من شغب، حيث قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة لسنة سجنا نافذة على أحد مشجعي جمهور الوداد البيضاوي.

والقضية هي تورط المعني بالأمر (و.ق) الذي يبلغ من العمر 25 سنة من سرقة تذاكر المباراة.

حيث طورد من طرف مواطنين، ليتم إيقافه وتسليمه للشرطة، وبعد البحث والتحقيق في النازلة، صرح المتهم بأنه فعلا قام بسرقة التذاكير، ليتم أرجاعها للمشتكي ثم إحالة الجاني على العدالة بتهمة السرقة الموصوفة والادلاء بهوية كاذبة…