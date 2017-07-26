سلطات بني ملال تطلق سراح معتقلي “مسيرة العطش”

العلم الإلكترونية

أطلقت سلطات مدينة بني ملال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سراح ست أشخاص من جماعة أغبالة، اعتقلوا يوم أمس الثلاثاء، على خلفية احتجاجات الساكنة في الإقليم بسبب غياب الماء الصالح للشرب.

وتم اعتقال الأفراد الستة بسبب مواجهتهم للسلطات، التي منعتهم من الاستمرار في الاحتجاج، الأمر الذي رفضه السكان، وأدى إلى اندلاع اشتباكات تسببت في إصابة 35 فرد من الدرك الملكي.

وعرفت جماعة أغبالة، في إقليم بني ملال خنيفرة، يوم أمس الثلاثاء، مسيرة احتجاجية، امتدت على الطول الرابطة بين جماعة أغبالة والدواوير المجاورة لها، بمشاركة العشرات من السكان، بسبب عدم تجاوب السلطات المحلية مع طلب حقهم في الاستفادة من الماء الصالح للشرب.

وعرفت الاحتجاجات اشتباكات بين سكان جماعة أغبالة والسلطات، مما أدى إلى إصابة نائب رئيس الجماعة، وإصابة أفراد من الدرك الملكي، ست حالات منهم في وضع متوسط الخطورة.

وقالت مصادر رسمية من جهة بني ملال خنيفرة، إن سبب خروج بعض سكان الجماعة الترابية أغبالة للاحتجاج، الثلاثاء، وثعرقلة حركة السير والمرور على الطريق الإقليمية الرابطة بين أغبالة وخنيفرة، يتمثل في مطالبتهم بعدم أداء ثمن ربط التطهير السائل، الذي تم تقسيمه على المستفيدين على شكل دفوعات تقدر بـ55 درهم للشهر، وذلك بعد أن سبق لهم الالتزام بأدائه”.

وأشارت المصادر ذاتها، أن ساكنة المنطقة “تستفيد بشكل عادي من الماء الشروب والتطهير السائل ومحطة لمعالجة المياه العادمة”، نافية أن تكون المنطقة تعاني “أزمة عطش”.