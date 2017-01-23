سكان دواوير بضواحي المحمدية مهددون بالتشريد من طرف شركة العمران

العلم: شعيب لفريخ

رفعت شركة العمران دعوى قضائية ضد قاطني، دوار بني مغيث، ودوار الحاجة، بمنطقة بني اخلف بضواحي المحمدية، وستعقد الجلسة يوم فاتح فبراير 2017 بمحكمة المحمدية.

وقد سرت بين سكان الدوارين، حالة من التخوف والترقب الشديدين بعد قيام شركة العمران برفع دعوى قضائية ضد السكان.

ويرجع تاريخ وجود الدوارين، إلى حقبة الاستقلال، فيما يطالب السكان بفتح حوار بين ممثلي السكان الحقيقيين من جهة، وممثلي الدولة و الشركة من أجل إيجاد حل يضمن حقوق سكان المنطقة المهددين بالتشرد.

ويذكر، أنه في اطار برنامج » مدن بدون صفيح » سبق أن تم إعطاء انطلاقة مشروع ملكي في 9 ابريل 2007 ، بجماعة بني يخلف بالمحمدية، لإعادة إسكان 650 اسرة من قاطني التجمع الصفيحي « دوار ماكري »، وحددت للمستفيدين بقع ارضية بمساحة 60 مترا مربعا سفلي وطابق اول، وقد رصدت له غلاف مالي بلغ 39 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، فهناك أمور غير مفهومة، تجري بجماعة بني اخلف، فقد سبق أن وجهت انتقادات إلى رئيس جماعة بني اخلف، حول المرافق العمومية التي تم تفويتها في صفقة رخص الاستثناء، واتي ظل مصير جلها مجهولا، بعد قبول الهبات المدرجة في عملية الرخص الاستثنائية للبناء..