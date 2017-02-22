سقوط منزل على قاطنيه يستنفر السلطات بمراكش والحصيلة تلاتة قتلى

العلم: مراكش – نجاة الناصري

عاش درب الكبص بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، ليلة يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري على وقع حادتة مروعة بعد إنهيار منزل على رؤوس قاطنيه.

ووفق المعطيات الأولية التي حصلت عليها الجريدة فإن الإنهيار أسفر عن مقتل سيدة تبلغ من العمر 47 عاما وطفلين طفلة ذات 12 سنة وشقيقها ذو التلات سنوات فيما تم نقل أربعة جرحى آخرين ضمنهم رضيع لايتجاوز عمره السنة وشقيقه ذو السنتين وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات وعشرينية إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.