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سقوط منزل على قاطنيه يستنفر السلطات بمراكش والحصيلة تلاتة قتلى

سقوط منزل على قاطنيه يستنفر السلطات بمراكش والحصيلة تلاتة قتلى

سقوط منزل على قاطنيه يستنفر السلطات بمراكش والحصيلة تلاتة قتلى

 

العلم: مراكش – نجاة الناصري

عاش  درب الكبص بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، ليلة يوم  الثلاثاء 21 فبراير الجاري على وقع حادتة مروعة بعد إنهيار  منزل على رؤوس قاطنيه.

ووفق  المعطيات الأولية التي حصلت عليها الجريدة فإن  الإنهيار أسفر عن مقتل سيدة تبلغ من العمر 47 عاما  وطفلين طفلة ذات 12 سنة  وشقيقها ذو التلات سنوات فيما  تم نقل أربعة جرحى آخرين ضمنهم رضيع لايتجاوز عمره السنة وشقيقه ذو السنتين وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات وعشرينية إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

سقوط منزل على قاطنيه يستنفر السلطات بمراكش والحصيلة تلاتة قتلى

سقوط منزل على قاطنيه يستنفر السلطات بمراكش والحصيلة تلاتة قتلى

وأكدت مصادرنا أن الحادت خلق حالة استنفار في أوساط مسؤولي المدينة حيث انتقل الى عين المكان كل من والي الجهة ووالي الأمن، في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الوقاية المدنية جهودها لانتشال الجرحى من تحت الأنقاض.
هذا وقد تم فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على أسباب انهيار المنزل الذي تقطنه مجموعة من الأسر على سبيل الكراء.
سقوط منزل على قاطنيه يستنفر السلطات بمراكش والحصيلة تلاتة قتلى

سقوط منزل على قاطنيه يستنفر السلطات بمراكش والحصيلة تلاتة قتلى

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