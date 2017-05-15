سفير دولة أذربيجان بالرباط في ضيافة السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال

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استقبل السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، السيد صابر أغابايوف سفير جمهورية أذربيجان المعتمد بالرباط، صباح يوم الإثنين 15 ماي 2017.

وفي هذا اللقاء، عبر الطرفان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثقافية التي تجمع بين البلدين، والتي تميزت حصيلتها بالعديد من الأنشطة، كان آخرها اختيار دولة أذربيجان ضيفة شرف في مهرجان العود بتطوان في نسخته الأخيرة. كما تم تتويج الفنانة نور العيادي بالجائزة الكبرى للمسابقة الدولية للموسيقى الكلاسيكية للعازفين الشباب، التي جرت فعالياتها بالعاصمة “باكو”.

وقد عبر الجانبان عن استعدادهما لتكثيف التبادل والتعاون في مجال الثقافة بشكل عام والموسيقى والفن بشكل خاص، كما عبر سفير دولة أذربيجان عن رغبته في دعوة الأركسترا الفيلارمونية للاشتغال على قطع موسيقية كلاسيكية لفنانين مرموقين من أذربيجان.

وفي نفس السياق دعا الطرفان إلى ضرورة تقوية علاقات التعاون بين أكاديمية الموسيقى الكلاسيكية بأذربيجان والمعهد العالي للموسيقى وفنون الرقص بالرباط، في أفق الاستفادة من التجربة الأذريبجانية في مجال التكوين الفني والموسيقى العصرية والتقليدية.

وطلب السفير من السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال التنسيق مع الوكالات الفنية ومنظمي الحفلات الموسيقية، من أجل تنظيم زيارات لأذربيجان للإطلاع على عروض كبار الفرق الموسيقية ببلدهم بغية القيام بجولات فنية بالمملكة المغربية.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على تبادل الزيارات بين الوزيرين المكلفين بقطاع الثقافة بكل من المغرب و أذربيجان.