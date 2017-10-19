سفارة روسيا منعت التأشيرة لوفد جبهة البوليساريو الانفصالية

العلم: الرباط

تأكد وبصفة رسمية أن السفارة الروسية بالجزائر هي التي رفضت منح تأشيرات لأعضاء الوفد الرسمي لشبيبة جبهة البوليساريو الانفصالية المكون من 100 شاب وشابة كان من المقرر أن يشاركوا في فعاليات المهرجان العالمي للشباب والطلبة الذي تحتضنه مدينة سوكشي الروسية هذه الأيام.

وفاجأت السفارة قيادة الجبهة الانفصالية بهذا القرار مما اضطرها إلى إصدار تعليماتها لعودة الوفد الشبابي الذي كان جاهزا للسفر بالجزائر العاصمة إلى مخيمات اللاجئين بخفي حنين.

ولم يعلن بشكل رسمي عن سبب هذا المنع، وقد يكون لهذا القرار علاقة بالزيارة الناجحة التي قام بها الوزير الأول الروسي إلى المغرب.