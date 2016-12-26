السلطات الأمنية والاستخباراتية المغربية نبهت نظيرتها الألمانية إلى الخطورة التي كان يمثلها العامري

سفارة المغرب ببرلين تدخل على خط الإرهابي أنيس العامري



أكدت سفارة المملكة المغربية في برلين بألمانيا في بلاغ رسمي نشرته يوم الجمعة الماضي مانشره الموقع الإخباري (Mondafrique) الذي قال إن أجهزة الاستخبارات المغربية سبق لها أن نبهت السلطات الأمنية في ألمانيا مرتين إلى الخطر الذي يشكله الإرهابي أنيس العامري.

وهكذا أكدت أن الأجهزة الأمنية المغربية نبهت نظيرتها الألمانية أول مرة في 19 شتنبر الماضي إلى الخطر الذي يمثله أنيس العامري. وكانت مديرية مراقبة التراب الوطني المغربية (DST) قد توصلت إلى حقائق تؤكد ارتباط أنيس العامري بما يسمى تنظيم داعش. وعادت مصالح هذه المديرية لتخبر نظيرتها في ألمانيا في 11 أكتوبر الماضي بأن أنيس العامري سينتقل إلى مرحلة تنفيذ العمليات.

وكان الإرهابي أنيس العامري قد نفذ عملية إرهابية في ساحة احتفالات رأس السنة بألمانيا في التاسع عشر من الشهر الجاري وتسببت في وفاة 12 مواطنا بريئا، قبل أن يلقى حتفه على يد الشرطة الإيطالية قرب مدينة ميلانو الإيطالية.

وخلف البيان الصادر عن مصالح السفارة المغربية في برلين اهتماما كبيرا من طرف مختلف وسائل الإعلام الألمانية التي انتقدت حالة التراخي والاهمال التي تعاملت بهما السلطات الأمنية والاستخباراتية الألمانية مع ما كانت تنبه إلى خطورته المصالح الأمنية المغربية.