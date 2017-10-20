سفارة أمريكا بالرباط تلغي تسجيل المغاربة لـ”الغرين كارد” وتعلن عن تاريخ جديد

العلم الإلكترونية

أعلنت الخارجية الأمريكية أنه على الراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنه يعيدوا التسجيل في قرعة تأشيرة التنوع 2019 ابتداء من يومه الأربعاء، ذلك أنه جميع الترشيحات التي تم إدخالها قبل هذا التاريخ تعتبر لاغية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية “أنه بسبب عطل تقني، سيتم إعادة إطلاق التسجيل في قرعة تأشيرة التنوع2019 “ مشيرة إلى أن مدة التسجيل الجديدة تنطلق ” يوم الأربعاء 18 أكتوبر منتصف اليوم بالتوقيت الصيفي لواشنطن العاصمة، وتمتد إلى غاية الأربعاء 22 نونبر 2017 منتصف اليوم بالتوقيت الرسمي لواشنطن العاصمة”.

وأكدت الخارجية أن جميع الذين قدموا ترشيحاتهم قبل هذا التاريخ فإن مشاركتهم “ لن تؤخذ بعين الاعتبار”، بالتالي عليهم إعادة التقديم، مشيرة إلى أنه ” لن يترتب عن التسجيل مجدداً إلغاء المشاركة بسبب تعدد المشاركات من طرف نفس الشخص. غير أنه لا يمكن التسجيل إلا مرة واحدة خلال فترة التسجيل الجديدة، وإلا سيتم إلغاء الترشيح”..