الرئيسية > قضايا وحوادث > سعودي يذبح زوجته المغربية ويرمي جثتها في مدينة برشيد قبل أن يفر

سعودي يذبح زوجته المغربية ويرمي جثتها في مدينة برشيد قبل أن يفر

  • 24 أكتوبر 2017

سعودي يذبح زوجته المغربية ويرمي جثتها في مدينة برشيد قبل أن يفر

 

شارك برأيك

إلغاء الرد

الأكثر مشاهدة

جريدة العلم

تصنيفات

أخبار

الجريدة الورقية

مواقع صديقة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العلم © 2016
Développé par NOOV Sarl