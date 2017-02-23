سطو مسلح يستهدف وكالة بريد كاش لتحويل الأموال بسيدي يحيى الغرب

العلم: وليد الميموني

أقدم، يومه الاثنين المنصرم، شخصان ملثمان على اقتحام إحدى وكالات تحويل الأموال “بريد كاش”، الواقعة بشارع محمد الخامس بالقرب من مقهى كولمبوس بمدينة سيدي يحيى الغرب، حادثة السطو الغريبة والجديدة على المدينة، وقعت عند حوالي الساعة الثانية والنصف من ذات اليوم، حيث استغل المهاجمان خلو محيط الوكالة المتخصصة في تحويل الأموال، حيث قاما بتهديد المكلف بالتحصيل فيها بالسلاح الأبيض وبندقية خشبية, مطالبين المستخدم بمدهم بالرصيد المالي، مهددينه بإطلاق النار، لكن شجاعة المستخدم جعلته لم يردخ لتهديدات المهاجمين مستخدما جهاز الانذار الخاص بالوكالة، كما دخل مع الجناة في اشتباك بالأيدي أسفر عن اصابته إصابات خفيفة لذى الأخير. في حين غادر الظنينين المكان إلى وجهة مجهولة تاركين ورائهم سكين من الحجم الكبير بجوار الوكالة٠

هذا الحادث تسبب في حالة استنفار أمني وسط الأجهزة الأمنية بالمدينة, إذ هرعت السلطات الأمنية في شخص كل من والي أمن القنيطرة ورئيس المفوضية ورؤساء الدائرة والشرطة القضائية والاستعلامات العامة اضافة لعنصر الشرطة العلمية والتقنية وعناصر أخرى من رجال الأمن إلى مكان الجريمة، حيث جرى فتح تحقيق فوري قصد التعرف على ظروف وملابسات العملية، والتي تعد الأولى من نوعها بالمدينة، كما قامت عناصر الشرطة العلمية برفع البصمات من مكان الحادث في أفق تحديد هوية منفذي عملية السطو و توقيفهم.