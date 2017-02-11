سرقة تطال مقر جمعية ببلفاع

العلم: لحبيب اغريس

تعرض مقر جمعية الوحدة بدوار تاقصبيت التابع لجماعة بلفاع اقليم اشتوكة ايت باها الاثنين للسرقة من طرف مجهولين.

وشملت السرقة العديد من ممتلكات الجمعية، وإتلاف بعض المحتويات والأوراق، ومن بين المسروقات عدد من الكراسي وجهاز تكبير الصوت وحاسوبين.

مصالح الدرك الملكي فور اخبارها بالامر سارعت الى الحلول بعين المكان وعاينت اثار السرقة وقامت بالمتعين من اجل الوصول الى فك شفيرة هده السرقة الغريبة.

وتعد جمعية تاقصبيت من أنجح الجمعيات التنموية بتراب جماعة بلفاع، وحققت سلسلة من المشاريع الناجحة كالنقل المدرسي ومشروع تربية الدجاج البلدي ودعم العمل التعاوني بالمنطقة عامة.

التحقيق لا يزال مفتوحا بشان معرفة تفاصيل السرقة ومن يقف وراءها.