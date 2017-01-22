• الدار البيضاء: العلم

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن مديونة بالدار البيضاء، بداية هذا الأسبوع، من توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة.

وجرى توقيف المشتبه فيهم بناء على شكاية توصلت بها مصالح الأمن تهم تورطهم في سرقة أحد المنازل باستعمال مفاتيح مزورة، وهي السرقة التي طالت مجموعة من المتعلقات الشخصية، قبل أن تمكن التحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، والذين أحيلوا على النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء.