العلم الالكترونية: الرباط

أعلنت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة أن السجين (م.ش)، الذي كان قيد حياته محكوما عليه في إطار قضايا التطرف والإرهاب بعقوبة حبسية مدتها 19 سنة وستة أشهر، أقدم على الانتحار عبر لف خيط مفتول حول عنقه، وتثبيته في نافذة الغرفة التي كان يقيم بها في مصحة المؤسسة، ليلة الخميس المنصرم .

وأضاف بلاغ عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تلقت “العلم” نسخة منه، أن المتوفى كان يعاني قيد حياته من مرض نفسي عبارة عن “أفكار اضطهادية راسخة”، كما تبين ذلك التقارير الطبية المعدة حول حالته الصحية، حيث كان يخضع بصفة مستمرة للمتابعة الطبية بالمستشفى الجامعي الرازي للأمراض العقلية والنفسية بسلا.