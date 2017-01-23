« سامسونغ » تؤكد رسميا أن مشاكل « غالاكسي نوت 7 » ناجمة عن البطارية

أكدت شركة « سامسونغ » الكورية الجنوبية، الاثنين 23 يناير، رسميا أن مشاكل « غالاكسي نوت 7 » ناجمة عن خلل في البطارية، الذي أدى إلى وقف إنتاج هذا الجهاز الرئيسي للمجموعة.

وأوضحت المجموعة العملاقة في بيان لها، أن تحقيقات داخلية ومستقلة خلصت إلى أن البطاريات هي التي تقف وراء هذا الخلل.

وقد اضطرت الشركة الأولى عالميا في إنتاج الهواتف الذكية في شتنبر الماضي إلى سحب 2,5 مليون جهاز « نوت 7 » من الأسواق العالمية، بعد انفجار عدة أجهزة. وإثر هذا الحادث أوقفت سامسونغ في أكتوبر الماضي إنتاج هذا الجهاز بشكل كلي، والذي كان مرشحا لمنافسة جهاز « آي فون 7 » من « آبل ».

وكلف هذا الفشل التجاري شركة « سامسونغ » مليارات الدولارات بسبب انعكاساته على صورتها التي لا يمكن تقديرها بدقة.

وأشارت المجموعة إلى أنها استعانت ب700 باحث ومهندس لإجراء اختبارات على أزيد من 200 ألف جهاز وأكثر من 30 ألف بطارية. وكان لقرار وقف إنتاج جهاز صنع لمنافسة « آي فون » من شركة « آبل » الأميركية، تأثير سلبي على شركة تعد من الشركات الرائدة في المجال التكنولوجي.

ويرتقب أن تعلن « سامسونغ »، غدا الثلاثاء، عن نتائج الربع الأخير من سنة 2016، بعد أن كانت قد سجلت تراجعا بنسبة 30 في المائة في أرباحها التشغيلية في الربع الثالث من السنة.