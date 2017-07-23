“سامحيني” يتربع على عرش البرامج الأكثر مشاهدة في المغرب

العلم الإلكترونية

تصدر المسلسل التركي المدبلج “سامحيني” الذي يبث على القناة الثانية، قائمة البرامج الأكثر مشاهدة، حيث تابع المسلسل خلال الأسبوع الثاني الذي يمتد من 12 إلى 18 يوليوز 4 ملايين و940 ألف مشاهد.

وحسب تقرير صادر عن مؤسسة “ماروك متري” لقياس نسب المشاهدة في المغرب، فقد احتل مسلسل “مصير آسية” المرتبة الثانية وذلك بـ4 ملايين و764 ألف مشاهد، ثم زمان الغدر بـ3ملايين و687 ألف مشاهد، وسلسلة “حديدان في كيليز” الذي شاهده 3 ملايين و622 ألف مشاهد، وبرنامج “كي كنتي كي وليتي”، الذي شاهده 3ملايين و539 ألف شخص.

أما فيما يتعلق ببرامج القناة الأولى، فقد احتل فيلم “ولد صفية” قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على القناة، بمليون و361 ألف مشاهدة، تلته حالة الطقس بـ876 ألف مشاهد، ثم “راس المحاين” الذي شاهده 648 ألف شخص، ثم “نجوم الأولى” التي شاهدها 631 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن المشاهد المغربي قضى خلال الأسبوع الثاني من يوليوز، 3 ساعات و10 دقائق أمام التلفاز، فيما بلغت حصة المشاهدة في وقت الذروة 34.1 في المائة بالقناة الثانية، و8.6 في المائة بالقناة الأولى.