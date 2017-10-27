ساكنة بين الويدان: أنقذونا من خزان مائي مغشوش وعامل الإقليم يعطي تعليماته لهدمه

العلم: أزيلال – هشام أحرار

تخوّف ساكنة دواري تلزاط وايت علي بجماعة بين الويدان نواحي ازيلال من مشروع مغشوش لبناء خزان مائي الذي أصبح مهددا بالانهيار في أية لحظة، بعد أن ظهرت عليه التصدّع وتغيّر لونه وافتقاده لوسائل السلامة والممول من طرف ميزانية المجلس الإقليمي.

وهو ماجعل الساكنة المستعيدة من المشروع توجه مجموعة من الشكايات إلى عامل الإقليم، الذي أقدم صباح يوم أمس الخميس 26 أكتوبر الجاري، باعطاء تعليماته إلى عبد الرحمان الصوفي رئيس قسم البرمجة والتقنية ومدير المصالح مرفوقا برئيس المجلس الإقليمي على هدم خزان مائي بعد أن شابته خروقات في البناء.

وأوضحت مصادر قريبة للمشروع أنه تم هدم خزان المياه بجماعة بين الويدان بعد مخالفت المقاولة التي حازت عن الصفقة كناش دفتر التحملات، وسبق أن تم تحذير المقاولة وإيقافه عن العمل لوجود ملاحظات حول جودة الأشغال وسلامة المشروع.