رغم ضغط جنوب أفريقيا والجزائر..

ساحل العاج ترفض استقبال “البوليساريو” للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوربي بأراضيها

العلم: وكالات

في استمرار لتشديد طوق العزلة حول الكيان والوهمي ومن وراءه، كشفت صحيف “جون أفريك”’، أن دولة ساحل العاج أكدت لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أنها لن ترسل دعوة للكيان الوهمي ‘البوليساريو’، حيث رفضت دعوة الجبهة الانفصالية للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبي المزمع تنظيمها يومي 29 و30 نونبر المقبل في أبيدجان.

وقال مسؤول في ساحل العاج لمجلة ” جون أفريك ” يوم 25 أكتوبر الجاري: “إننا لا نعترف بهذا الكيان كدولة، ولقد أبلغنا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بذلك “. مضيفا “نحن من نمول هذا الاجتماع و لنا كامل الحق في دعوة من نريد. ” وفي تصريح ساخر لمراقب من ساحل العاج لموقع جنوب أفريقي قال أمر “السلطات الإيفوارية لم توجه دعوة الى الجبهة الانفصالية لحضور قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي لأنها “ليس لديها عنوان”. وكان الرئيس الغينى، ألفا كوندي، قد عبر عن أمله في أن تكون القمة الأولى التي تنظم في افريقيا ناجحة و مثالية. يذكر أن ساحل العاج عبرت خلال نهاية هذا الأسبوع عن تمسكها بعدم دعوة الكيان الوهمي نظراً لأنها لا تعترف به و بأنها أرسلت دعوة فقط للدول المعترف بها من طرف الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن تعلن مفوضية الاتحاد الإفريقي من خلال رئيسها موسى فاكي، عن موقفها خلال الساعات القليلة القادمة من هذه القمة .وعلاقة بالموضوع ذكرت مجلة “جون أفريك” أن النائبة البرلمانية الأوروبية المغربية الأصل رشيدة داتي ستزور العاصمة الاقتصادية الإيفوارية يومي 30 و 31 أكتوبر الجاري، من أجل التحضير لقمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. ووفقا لمصادر المجلة الفرنسية، وسوف يتم استقبال وفد داتي من طرف كل من رئيس ساحل العاج، بالإضافة إلى عدد من الوزراء.