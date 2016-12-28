يسعى كل المغرب والسعودية، إلى تشييد خط بحري جديد مباشر يربط بين ميناء طنجة المتوسط وميناء جدة السعودي، هدفه الزيادة من حجم التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وذكرت تقارير إعلامية أن مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك يدرس حاليا هذا المشروع الضخم الذي من شأنه أن يرفع من قيمة التبادل التجاري بين المغرب والسعودية إلى حوالي 20 في المائة.

وتم الاتفاق على إنشاء هذا المشروع منذ 3 سنوات بعد مباحثات بين الطرفين، إلا أنه تم تأجيله بسبب التكلفة المالية المرتفعة التي وصلت إلى 900 مليون درهم مغربي وانتظار موافقة عدة مستثمرين.

ويطمح مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك، إلى إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ في القريب العاجل، الذي سيربط بين ميناء طنجة المتوسط وعدد من موانئ شمال أفريقيا كتونس والإسكندرية في مصر وصولا إلى ميناء جدة في المملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر أن السعودية تعتبر سادس شريك تجاري للمغرب، حيث تتجلى المبادلات التجارية بين البلدين، في تصدير الحوامض والخضروات والأسماك إلى المملكة السعودية من طرف المغرب، واستيراد الأخير للنفط والمواد البلاستيكية وغيرها من السعودية.