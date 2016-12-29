• متابعة :حسن بوفوس

على إثر العديد من الوقفات اليومية لسائقيي و مهنيي سيارات الاجرة ببوجدور المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين UGTM في الشارع العام لمدة 30 دقيقة اختتمت بوقفة كبيرة دامت 4 ساعات صباح يوم الاثنين 26 دجنبر 2016 امام عمالة اقليم بوجدور منددين بتفشي طاهرة النقل السري بايعاز من السلطات الامنية التي تغط الطرف عليهم ولم تحرك ساكنا و يأتي احتجاج سائقيي و مهنيي سيارات الاجرة ببوجدور بعد انسداد قنوات الحوار و ايجاد حلول ناجعة للقضاء النقل السري الدي يشهده الاقليم والدي يساهم في تأزيم وضعيتهم حسب ماجاء على لسانهم مند مدة طويلة.وهدا اتخد المهنيبن و السائقيين قرار غير مسبوق الا و هو الخروج الجماعي بسياراتهم نحو مدينة العيون الا ان قوات الدرك الملكي منعتهم من اكمال مسيرتهم صوب ولاية العيون ودعتهم بعض الجهات لفتح باب الحوار غير أنهم قد أكدوا ان الحوارات السابقة لم تأتي أكلها وانهم ظلوا في حلقة مفرغة بل تزايد النقل السري بشكل ملحوظ من خلال تزايد عدد الهوندات التي تجاوز عددها ليصل الى ازيد من 100 سيارة و قد اصدرت نقابة سيارات الاجرة الصنف الثاني ببوجدور المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا توصلت به ” العلم الالكتروني” اكدوا فيه المهنيين و السائقيين ما يلي:

1- تشبتهم التابث بحقهم المشروع و عدم القبول بأي بديل عنه.

2- محاربة السلظة للنقل السري بصفة عامة.

3- إلزام وسائل النقل السري بالمحطات المخصصة لهم من طرف السلطات المعنية.

4- رفضها التام ﻷي مساومة للنيل من حقها المشروع.

5- امتعاضهم من ان إنصاف الحلول التي ما فتئت السلطة تتشبت بها.