زيارة جلالة الملك لغانا تشكل منعطفا هاما في مسار العلاقات التي تجمع الرباط بأكرا

وقالت السيدة أيوركور بوتشيوي في تصريح للصحافة، “إننا سعداء للغاية بزيارة جلالة الملك لجمهورية غانا، فهي بالتأكيد تشكل منعطفا هاما في مسار العلاقات التي تجمع بلدينا”، مضيفة أن هناك الكثير من المجالات التي بوسع الرباط وأكرا التعاون بشأنهما.

وأضافت الوزيرة أن غانا ترحب وتثمن عاليا عودة المغرب لمؤسسة الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن البلدين منسجمان ومتفقان حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسب الوزيرة الغانية، فإن الوفد الهام من الفاعلين الاقتصاديين الذين يرافقون جلالة الملك خلال هذه الزيارة، يدل على الأهمية التي تحظى بها غانا لدى المملكة، قائلة “نحن كوزراء بحكومتي البلدين يتعين علينا العمل على تيسير إنجاز استثمارات الفاعلين الاقتصاديين في كلا الاتجاهين”.