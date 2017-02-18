زعم أن مليشياته تسيطر على موقع بالكركرات: زعيم الانفصاليين يتحدى المغرب

العلم: الرباط

في غياب أي تجاوب من طرف الأمم المتحدة مع سلسلة أكاذيبها و احتجاجاتها المتوالية, ترجمت قيادة الرابوني الانفصالية مخزون اخفاقاتها وواقع عزلتها الدبلوماسية الدولية، الى صيغ تهديد وتصعيد جديدة بغاية ممارسة المزيد من الابتزاز والمساومة في حق الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن والاستقواء بكل من الجزائر وموريتانيا بعد أن تأكدت قيادة الانفصاليين بأن مشروعها الانفصالي لم يعد يستهوي حكام مدريد.

زعيم الكيان الانفصالي الوهمي الذي حل ضيفا على موقع اخباري موريتاني اتهم الرباط بالاستفزاز العسكري بمنطقة الكركرات ، لكنه أقر بأنه تعمد التسلل الى ساحل الاطلسي, غير بعيد عن موقع المواجهة وجها لوجه بين عناصر الجيش المغربي وميليشيات البوليساريو الانفصالية على مسافة عشرات الامتار , في وقفة استعراضية بغرض اثارة انتباه مجلس الامن، الذي ما زال لحد الساعة يرفض رغم ضغوط الاعضاء المقربين من اللوبي الانفصالي مناقشة ملف المينورسو التي تغيب في ما يشبه الصفعة لما تبقى من جدول أعمال جلسات مجلس الامن العلنية والمغلقة، خلال ما تبقى من أيام الشهر الجاري حيث ترأس أكرانيا مجلس الامن الى غاية فاتح مارس المقبل لتؤول الرئاسة الى بريطانيا.

زعيم الانفصاليين وبلغة التحدي الموجهة للرباط أكد ما سبق لنائبه بالقيادة أن سربه من أن ميليشيات انفصالية مسلحة تتحرك بحرية بأجزاء واسعة من الشريط الترابي العازل الواقع جنوب الجدار الدفاعي المغربي واعترف بأن المنطقة التي تسلل منها الى شاطىء الأطلسي رفقة مساعديه تقع تحت سلطة وحدة مسلحة إنفصالية.