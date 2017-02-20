ريكو : زمان بدر هاري انتهى وأنا الأفضل حاليا

• العلم الالكترونية: متابعات

أكد ريكو فيرهوفن البطل الهولندي في رياضة الكيك بوكسينغ أن زمن البطل المغربي بدر هاري قد انتهى، معتبرا نفسه الأفضل في الوقت الراهن.

و أوضح ريكو في تصريحات صحفية أنه ينتظر دعوة البطل المغربي بدر هاري من أجل خوض مباراة العودة، مشددا على أنه على أتم استعداد لمواجهته في أي زمان و مكان.

و تابع البطل الهولندي حديثه قائلا “لا يمكنني أن أتراجع عن مواجهة بدر هاري، إنه شيء جميل أن تواجه الحرس القديم، لكن على ما يبدو فالأمور واضحة لأنني أبقى الأفضل، زمانه انتهى، لكن الاحترام المتبادل سيظل بيننا”.

هذا و لازال المتتبعون ينتظرون الإعلان عن موعد نزال العودة بين المغربي بدر هاري و الهولندي ريكو فيرهونين، بعد تراجع البطل المغربي عن اعتزاله عقب تعرضه لكسر في المواجهة الأخيرة التي جمعت البطلين، و التي كانت ستكون الأخيرة لهاري لولا إصابته، ليقرر إعادة النزال تحت عنوان “نزال الثأر”، بعد إعلان الحكم عن فوز ريكو.