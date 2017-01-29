ريال مدريد يوجه رسالة للمغاربة و المصريين -صورة-

بقِيَمِ الكبار، توجه ريال مدريد برسالة لمشجعيه المغاربة والمصريين قبل القمة المنتظرة بين « أسود الأطلس » و « الفراعنة » في ربع نهائي كأس أفريقيا 2017.

وأثار النادي الملكي انتباه مشجعيه العرب على فيس بوك، حيث نشر صورة تضم علمي المغرب ومصر، وقال « حظ سعيد لمشجعي ريال مدريد في مصر والمغرب قبل مباراة اليوم في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم! ».