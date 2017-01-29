ريال مدريد يوجه رسالة للمغاربة و المصريين -صورة-
بقِيَمِ الكبار، توجه ريال مدريد برسالة لمشجعيه المغاربة والمصريين قبل القمة المنتظرة بين « أسود الأطلس » و « الفراعنة » في ربع نهائي كأس أفريقيا 2017.
وأثار النادي الملكي انتباه مشجعيه العرب على فيس بوك، حيث نشر صورة تضم علمي المغرب ومصر، وقال « حظ سعيد لمشجعي ريال مدريد في مصر والمغرب قبل مباراة اليوم في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم! ».
وكان المنتخب المغربي قد تأهل كثاني المجموعة الثالثة بـ6 نقاط، بينما تصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة بـ7 نقاط.
وسيواجه المتأهل من هذه المواجهة، منتخب بوركينا فاسو في نصف نهائي البطولة.
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