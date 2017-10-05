رونار يوجه رسالة خاصة للجماهير المغربية

العلم الإلكترونية

وجه هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني، رسالة إلى الجماهير المغربية، من أجل دعم الأسود في المباراة التي ستجمعهم بالغابون، السبت المقبل، برسم الجولة الخامسة من الاقصائيات الإفريقية المؤهلة لـ”مونديال روسيا 2018″.

وقال رونار، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها،عشية اليوم الأربعاء، بقاعة الندوات التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط:” لم أكون موجوداً في المباراة الأخيرة بالبيضاء حيث انهزم المنتخب، لكنني أريد أن تكون الجماهير أقوى هذه المرة، فنحن سنخوض المواجهة من أجل الفوز”.

وعن الإصابات المفاجئة التي ضربت كثيبة الأسود، أوضح رونار:” وجهت الدعوة ل26 لاعباً، من أجل تفادي أي سيناريو سيء، كنت أتمنى مشاركة حمزة منديل لاعب ليل الفرنسي، لكن لم يكون الأمر متاحاً..واخترت بانون لتعويض الياميق”.

وقال رونار، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها،عشية اليوم الأربعاء، بقاعة الندوات التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط:” لم أكون موجوداً في المباراة الأخيرة بالبيضاء حيث انهزم المنتخب، لكنني أريد أن تكون الجماهير أقوى هذه المرة، فنحن سنخوض المواجهة من أجل الفوز”.

وعن الإصابات المفاجئة التي ضربت كثيبة الأسود، أوضح رونار:” وجهت الدعوة ل26 لاعباً، من أجل تفادي أي سيناريو سيء، كنت أتمنى مشاركة حمزة منديل لاعب ليل الفرنسي، لكن لم يكون الأمر متاحاً..واخترت بانون لتعويض الياميق”.