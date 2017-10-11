رونار ينحج في قيادة الأسود لفوز معنوي أمام كوريا الجنوبية

العلم الإلكترونية

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، عشية أمس الثلاثاء، ودياً على كوريا الجنوبية بحصة ثلاثة أهداف مقابل واحد، في اللقاء الذي جمع الطرفين على أرضية ملعب “تيسو أرينا” بمدينة “بيال” السويسرية.

أهداف الأسود كانت من توقيع كل من أسامة طنان (د7 ود11)، والودادي إسماعيل الحداد (د47).

فين الهدف الوحيد لكوريا الجنوبية كان بأقدام اللاعب سونغ هيونغ، عن طريق نقطة الجزاء (د66).

واختار رونار، منح الفرصة لعدد من اللاعبين، الذين غابوا عن مباراة الغابون الأخيرة، برسم الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة ل”مونديال روسيا 2018″، كالحارس بونو ومحمد الناهيري، إضافة لحارس إتحاد طنجة الشاب رضا التكناوني وعدد من الأسماء الكروية.

جدير بالذكر، أن هذه المباراة الودية تدخل في إطار الاستعداد المنتخب الوطني، لمباراة كوت ديفوار برسم آخر جولة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.