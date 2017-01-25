رونار بعد التأهل للدو الثاني : أهدي هذا الفوز لكل من قام بشتمنا من لاعبين ومدربين سابقين

استغل مدرب المنتخب الوطني، هيرفي رونار، تحقيق المنتخب الوطني لنتيجة الانتصار أمام المنتخب الإيفواري التي ضمنت له التأهل إلى الدور الثاني، ليرد على كل منتقدي طريقة عمله واختياراته للاعبين؛ مضيفا أن العديد من المغاربة قاموا بشتمه وانتقاده قبل انطلاق كأس إفريقيا.

وصرح المدرب الفرنسي أن عددا من اللاعبين السابقين والمدربين الذين سبق لهم تدريب المنتخب الوطني انتقدوا كثيرا طريقته في رؤية الأمور واستصغروا قيمة اللاعبين المنادى عليهم؛ مما تسبب في زعزعتهم نفسيا عوض تشجيعهم وتحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية في المحفل القاري؛ مؤكدا أنه تعرض للشتم في مدينة العين الإماراتية، خلال التربص الإعدادي الذي أقيم هناك، بسبب عدم مناداته على أحد اللاعبين.

وختم هيرفي رونار كلامه في الموضوع بإهداء التأهل الذي حققه المنتخب المغربي لأول مرة منذ 13 سنة لكل المنتقدين ولكل من اعتبر أن لاعبيه غير قادرين على تحقيق الفوز