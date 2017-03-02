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روبورتاج.. المد البحري بشاطئ الهرهورة يخلف خسائر فادحة

روبورتاج.. المد البحري بشاطئ الهرهورة يخلف خسائر فادحة

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