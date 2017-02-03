• تاوريرت: عبد العزيز العياشي

تم قبل ايام تدشين المحطة السككية الجديدة للقطار بتاوريرت، وذلك بحضور عدة شخصيات وجمهور غفير من المواطنين والمواطنات من ساكنة المدينة والنواحي.

وتنسجم المحطة الجديدة التي كلف انجازها 30 مليون درهم مع برنامج يهم إعادة تنظيم مدينة تاوريرت وتأهيل المدار الحضري المحيط بالمحطة وذلك وسط المحاور الرئيسية لعاصمة الإقليم وبمحاذاة طريق دبدو والحي الصناعي ومنطقة (لافيراي) ومقر البلدية والعمالة وأحياء الحرية، والمسيرة، والتقدم، والمختار السوسي.

وتشكل هذه البنية الجديدة مركزا لثلاثة أقطاب ومتعددة الخدمات من شانها تقديم خدمات مندمجة لرواده (فضاءات تجارية وترفيهية) والمساهمة في تطوير قطب حقيقي للمبادلات وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل، وتعزيز العرض التجاري سعيا إلى مواكبة الحركة اليومية الهامة للمسافرين (خاصة بين مدن دبدو، العيون الشرقية، الناضور، جرسيف، تازة).

وقد صممت محطة القطار التي تمتد على مساحة مغطاة تناهز 1800 متر مربع لاستقبال آلاف المسافرين في السنة وامتصاص فترات الذروة خلال الأعياد الدينية والعطل الصيفية.

وتشتمل المحطة على خمسة فضاءات ذات وظائف متكاملة، بهو بناية للمسافرين وفضاء البيع والمحلات التجارية ومكاتب إدارية.

كما تمت تهيئة مرافق خارجية تتماشى مع محيط المحطة على مساحة 8500 متر (ساحة وأرصفة للراجلين، مرأب للسيارات على مساحة 1200 متر يتسع لـ 50 سيارة.

وبذلك تكون المحطة/ المعلمة الجديدة بالمدينة/ منشأة تزاوج بين الحداثة والنمط المعماري التقليدي إلى جانب توفرها على تجهيزات ومعدات تستجيب للمعايير المعتمدة في مجال الأمن والسلامة وجودة الخدمات.

كما تم تجهيز المحطة بمعدات وآليات حديثة (بهو فسيح للاستقبال، لوحات الكترونية لإعلان مواقيت القطارات، شبابيك لبيع التذاكر، مقاعد الانتظار).

وحسب الشروحات والتوضيحات التي قدمت للوفد فان تدشين المحطة الجديدة بتاوريرت يأتي في إطار مواكبة التطور الحضري للمنطقة ولاستيعاب الارتفاع المتزايد لحركة نقل المسافرين، بالإضافة إلى مواصلة تحسين الخدمات المقدمة للزبناء، وفق الإستراتيجية المسطرة من طرف المكتب الوطني للسكة الحديدية التي تروم تحديث وعصرنة المحطات السككية سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى منها، الغاية من وراء ذلك تضيف الشروحات جعل المرافق بمثابة معالم داخل المدن ونقط متنوعة الخدمات ومتعددة الوظائف.

هذا وتتوفر محطة تاوريرت على تجهيزات ومرافق لتسهيل الولوج للأشخاص ذوي الحركية المحدودة ولتقديم خدمات ملائمة لاحتياجات هذه الشريحة، كالممرات المخصصة للولوج، وممر تحت ارضي وشباك تذاكر ومرافق صحية.

وتجدر الإشارة الى أن تاوريرت/ عاصمة الإقليم التي تقع على الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين سلا ووجدة، وتعد القلب النابض بين مدن تازة ووجدة والناضور ودبدو، والبوابة الثالثة التي تخضع لها الحركة السياحية المغربية ودول المغرب العربي، والبوابة الثانية التي تنعش السياحة المغربية الاسبانية، وتتوفر على ثلاث محطات للقطار إحداها بمدينة العيون الشرقية وأخرى قرب حامة سيدي شافي، وأخرى بملقى الويدان (كانبرتو).