رغم التطور الملحوظ.. المغرب متأخر في الربط بالإنترنت

العلم الإلكترونية

يبدو أن المغرب لا يزال بعيدا عن ركب الدول الأكثر اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة، ذلك ما كشف عنه الإصدار الحديث للمؤشر العالمي للاتصال الذي نشره معهد «Gfk» الألماني، بعد ما صنف المغرب في الرتبة السادسة والستين ضمن قائمة تضم 78 دولة عبر العالم.

المعهد الألماني المتخصص في دراسة السوق وتسويق المنتجات، وضع المغرب في مركز متأخر عالميا، في منافسة مع أقوى الدول المصنعة والمستعملة للتكنولوجيات الحديثة، في مقدمتها دول جنوب شرق أسيا وأمريكا الشمالية.

ويعتمد المؤشر العالمي للاتصال، الذي يصدر سنويا، في تصنيفه على حجم ربط المستهلكين بالإنترنت انطلاقا من 11 صنفا من وسائل الاتصال التكنولوجي، من ضمنها الهواتف واللوحات الذكية، الحواسيب المحمولة والثابتة، إضافة إلى الشاشات الحديثة «Smart TV»، والمنازل والسيارات الذكية.

ورغم المركز المتأخر نسبيا، إلا أن المغرب عرف تقدما في تصنيف المؤشر العالمي لربط المستهلكين بالشبكة العنكبوتية؛ حيث حصد نقاطا إضافية مقارنة مع التصنيف السابق، بعد ما انتقل رصيده من 83 نقطة، كان قد تحصل عليها السنة الماضية، إلى 111 نقطة في التصنيف الحالي.

التأخر في التصنيف العالمي، قابله صدارة مغاربية، ولو بفارق بسيط، بعد ما حصل المغرب على أعلى مركز مقارنة مع باقي دول المغرب العربي، بحصول الجزائر على المرتبة الثانية خلف المغرب مباشرة (الرتبة 67)، فيما جاءت تونس في المركز الثالث (المرتبة 68).

وأظهرت أرقام سابقة حول ولوج المغاربة إلى شبكة الاتصالات، تطورا ملحوظا في نمو سوق الانترنت، وخدمة الاتصال بالشبكة بالنسبة للهواتف الذكية؛ حيث بلغ حجم الأسر المغربية التي تتوفر على ربط بالانترنت خلال سنة 2014 ما يقارب 50 في المائة.

وجاءت باقي الدول العربية في مراكز متباينة في مؤشر المعهد الألماني، مع تفوق واضح لدول الخليج، بحصول الإمارات العربية المتحدة على مركز متقدم جدا جعلها ثالثة دولة في التصنيف العالمي، بعد كل من هونغ كونغ صاحبة الصدارة، وأمريكا الشمالية ثانية.

فيما احتلت السعودية المركز السادس من حيث ربط مواطنيها بشبكة الاتصالات، بينما جاءت الأردن في المرتبة الثالثة والعشرين، وعمان في المرتبة الخامسة والعشرين، أما لبنان فقد حل في المركز التاسع والعشرين متقدما في التصنيف على إيران والعراق اللذين حلال في المركزين 56، و57، على التوالي.