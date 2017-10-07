رسميـا: نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال

أعلن قبل قليل، رئيس مؤتمر حزب “الاستقلال”، نور الدين مضيان، عن نتائج التصويت على الأمين العام للحزب.

وكشف أن 1238 مصوت من أصل 1284، شاركوا في عملية التصويت التي جرت اليوم السبت، لانتخاب الأمين العام للحزب.

وأفاد أن نسبة المشاركة في العملية بلغت 96.24%.

وضمن المعطيات الرسمية التي كشفها أيضا الناطق الرسمي باسم الحزب، عادل بنحمزة، فإن تفوق نزار بركة على شباط تم بفارق 690 صوتا، بخلاف المؤتمر السابق حيث أسقط شباط سلفه عبد الواحد الفاسي، بـ20 صوت فقط.